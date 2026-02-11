Presutti Pd sulla chiusura del ponte del Mare | Senza manutenzione e fondi per farla

Oggi a Pescara il Ponte del Mare è stato chiuso all’improvviso. Un’imbarcazione coinvolta nelle operazioni di ripascimento ha colpito il ponte, causando danni e rendendolo inagibile. La decisione di bloccare il traffico arriva dopo che si sono evidenziate delle criticità lasciate senza manutenzione e senza fondi per intervenire. La città si ritrova ora a dover affrontare un possibile isolamento e i disagi di una viabilità compromessa. Presutti del Pd ha commentato la situazione, sottolineando come questa emergenza sia il risultato di anni di

Ponte del Mare, la Cronaca di un Dissesto Annunciato: Pescara a Rischio Isolamento. La chiusura improvvisa del Ponte del Mare, avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a causa di un impatto con un'imbarcazione coinvolta nelle operazioni di ripascimento, ha gettato un'ombra sulla città di Pescara e sulla sua viabilità. L'episodio, verificatosi in una giornata caratterizzata da pioggia e venti di 3.3 nodi provenienti da sud-est, solleva interrogativi urgenti sulla manutenzione delle infrastrutture e sull'attenzione riservata a un simbolo della città. Il consigliere comunale Marco Presutti, esponente del Partito Democratico, ha immediatamente espresso la sua preoccupazione, definendo l'accaduto come "la cronaca di un'emergenza annunciata".

