Presutti Pd sulla chiusura del ponte del Mare | Senza manutenzione e fondi per farla un' emergenza annunciata

Il ponte del Mare è stato chiuso dopo che si sono evidenziati danni strutturali, e ormai non ci sono più i fondi per le necessarie manutenzioni. Presutti, deputato del Pd, lo definisce “l’epilogo di un’emergenza annunciata”. La mancanza di investimenti e interventi tempestivi ha portato alla decisione di bloccare il traffico, lasciando senza alternative i cittadini e le attività commerciali della zona.

Il danno al Ponte del Mare che ne ha determinato la chiusura non è un caso, ma "la cronaca di un'emergenza annunciata". A denunciarlo è il consigliere comunale Marco Presutti (Pd) commentando quanto avvenuto la mattina di mercoledì 11 febbraio: il ponte è stato colpito e danneggiato da una.

