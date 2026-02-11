Presentazione del libro di Elvira Muj?i? | la stagione che non c' era

Questa sera alla Libreria Atlantide di Castel S. riprendono gli appuntamenti con la presentazione del libro di Elvira Muj?i?. L’autrice sarà presente alle 20.30 e parlerà del suo nuovo lavoro, “La stagione che non c’era”. La serata promette di essere un’occasione per scoprire di più sulla sua scrittura e le sue storie.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 riprendono gli appuntamenti alla Libreria Atlantide di Castel S. Pietro Terme. Ad inaugurare il nuovo calendario di eventi sarà Elvira Muj?i? che presenterà il suo ultimo libro, edito da Guanda, 'La stagione che non c'era'. A dialogare con lei, Muriel Pavoni.

