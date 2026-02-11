Presentata al Porto di Catania la 24esima edizione di Nauta Il Salone Nautico del Mediterraneo

Questa mattina al Porto di Catania è stata presentata la 24esima edizione di Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo. L’evento, che richiama appassionati e professionisti della nautica del Sud Italia, si terrà dal 27 febbraio al SiciliaFiera di Misterbianco. La fiera torna dopo un anno di pausa, con molte novità e modelli di barche in esposizione. La conferma della data e del luogo è arrivata durante la presentazione ufficiale, che ha riunito gli organizzatori e alcuni rappresentanti del settore.

Inaugurazione il 27 febbraio alla presenza del Ministro Nello Musumeci. Con oltre 100 espositori e una superficie di 27.000 mq, l'evento segna il rilancio del settore dopo l'emergenza climatica Torna l'appuntamento di riferimento per la nautica del Sud Italia: la 24° edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, aprirà le porte della sua nuova edizione il 27 febbraio 2026 alle ore 10:00, presso il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco. Il taglio del nastro avverrà alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. L'evento, che si conferma un hub strategico per professionisti e appassionati, si articolerà in due weekend: dal 27 febbraio al 1° marzo e, a seguire, dal 5 all'8 marzo, dalle 10 alle 19.

