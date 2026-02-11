Prescrizione | disputa su una fornitura di rame finisce davanti alla Corte Costituzionale

La disputa tra due aziende su una fornitura di 44 quintali di rame si è trasformata in un caso che arriva fino alla Corte Costituzionale. La vicenda, nata come una semplice controversia commerciale, ha preso una piega più seria e coinvolge ora questioni di grande rilevanza legale.

BRINDISI – Quella che era iniziata come una disputa commerciale su una fornitura di 44 quintali di cavi di rame, avvenuta a Giurdignano (Lecce) nell'agosto del 2017, si è trasformata in un caso giuridico di portata nazionale. Il procedimento penale a carico di O. D. A., 51enne di Mesagne, difeso.

