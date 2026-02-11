Preparatore merce Serve a Pontedera

Adecco Italia Spa cerca un preparatore merce a Pontedera. La società lavora per una grande catena della GDO e sta cercando personale da inserire nella logistica. Chi ha esperienza in questo settore può candidarsi subito. La selezione riguarda principalmente persone disponibili a lavorare su turni e con una buona manualità.

Adecco Italia Spa seleziona personale per conto di una grande realtà operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. La ricerca è rivolta a figure da inserire come preparatori merce presso il centro logistico situato a Pontedera, in provincia di Pisa. La risorsa selezionata si occuperanno della gestione dei prodotti all'interno del magazzino, operando nelle aree dedicate ai freschi e surgelati, ai prodotti secchi e al comparto ortofrutta, carne e verdura. L'attività principale prevede la preparazione dei pallet sulla base degli ordini ricevuti dai vari punti vendita, curando la successiva predisposizione degli stessi nell'area di uscita della merce.

