Preghiera della sera 11 Febbraio 2026 | Risveglia in me l’amore
Questa sera, in molte case d’Italia, si conclude il giorno con una preghiera. Le persone si fermano un momento, deponendo ogni affanno, per riflettere sulla giornata appena passata. È il momento di meditare con amore, chiedendo al Signore di risvegliare nel cuore la carità e l’amore. Una tradizione che aiuta a trovare pace prima di dormire.
“Risveglia in me la carità”: una preghiera della sera per trasformare il cuore. Concludi il mercoledì deponendo ogni affanno, per meditare con amore sulla giornata trascorsa e riposare nel Signore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti discussi: L’intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per febbraio - Per tutti i piccoli malati; Frana a Niscemi: oggi la veglia di preghiera dopo il crollo della croce simbolo della frana. Presiede mons. Gisana; Notiziario Parrocchiale; Alberto Ravagnani, il prete social lascia il ministero sacerdotale. La Diocesi di Milano: Sofferenza diventi occasione di preghiera.
Preghiera della sera per la nostra Terra Nel silenzio e nella contemplazione, rendiamo grazie per il dono del creato, chiediamo guarigione per la nostra casa comune e rinnoviamo il nostro impegno a prendercene cura con amore e speranza. Preghiera - facebook.com facebook
