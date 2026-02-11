Questa sera, in molte case d’Italia, si conclude il giorno con una preghiera. Le persone si fermano un momento, deponendo ogni affanno, per riflettere sulla giornata appena passata. È il momento di meditare con amore, chiedendo al Signore di risvegliare nel cuore la carità e l’amore. Una tradizione che aiuta a trovare pace prima di dormire.

"Risveglia in me la carità": una preghiera della sera per trasformare il cuore. Concludi il mercoledì deponendo ogni affanno, per meditare con amore sulla giornata trascorsa e riposare nel Signore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi.

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 11 Febbraio 2026: “Risveglia in me l’amore”

Concludiamo il lunedì sera con una preghiera semplice e sincera.

La preghiera della sera di oggi invita a chiedere fiducia e coraggio.

