Precompilata 2026 ancora più smart dentro spese mediche e sport | cosa cambia

La dichiarazione dei redditi del 2026 si semplifica ancora. L’Agenzia delle Entrate ha inserito nuove voci, come le spese mediche e le spese sportive, per rendere il processo più completo e automatico. L’obiettivo è far sì che i contribuenti possano solo controllare i dati e inviare la richiesta senza dover inserire tutto manualmente.

La dichiarazione dei redditi 2026 cambia e si fa ancora più completa. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di compiere un ulteriore passo verso la dichiarazione automatica, quella che dovrebbe permettere ai contribuenti solo la verifica e l’invio della domanda. Per farlo, vengono inserite in automatico tutta una serie di spese, come quelle sportive e sanitarie, che restano spesso cartacee e quindi escluse. Per questo la precompilata 2026 fa un salto in avanti e integra i dati relativi alle spese sportive dei figli, le detrazioni per psicologi e fisioterapisti, il canone d’affitto e anche i lavori edilizi minori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Precompilata 2026 ancora più smart, dentro spese mediche e sport: cosa cambia Approfondimenti su Precompilata 2026 Una famiglia su 4 rinuncia a visite mediche e farmaci, le spese mediche sono troppo alte In Italia, molte famiglie evitano visite mediche e farmaci a causa dei costi elevati. Legge 104, cosa cambia da gennaio 2026: chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritario A partire da gennaio 2026, la Legge 1062025 introduce importanti novità per i lavoratori fragili, tra cui un congedo straordinario fino a 24 mesi e l’assegnazione prioritaria dello smart working. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Precompilata 2026 Argomenti discussi: Sperimentazione della precompilata Iva anche nel 2026; La dichiarazione IVA 2026 precompilata; Fisco, nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figli; Precompilata 2026, si cambia: includerà anche spese per lo sport. Ecco cosa cambia per le famiglie. La dichiarazione IVA 2026 precompilataIVA precompilata 2026: prosegue la sperimentazione per professionisti e contribuenti trimestrali, con bozze di registri, LIPE e dichiarazione annuale. | Leggi l'approfondimento su Commercialista Telem ... commercialistatelematico.com Precompilata 2026, si cambia: includerà anche spese per lo sport. Ecco cosa cambia per le famiglieNovità in arrivo per la dichiarazione dei redditi del 2026. Il processo di digitalizzazione e semplificazione del rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate compie un passo decisivo, puntando a ... msn.com Novità IVA 2026: Intrastat, LIPE e dichiarazione annuale Dal 25 febbraio 2026 la soglia per il modello Intra 2-bis sale da 350.000 a 2 milioni di euro. Prorogata l’IVA precompilata e approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale con modifiche ai quadri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.