Il Prato torna a vincere e guarda avanti con fiducia. Dopo settimane difficili, i biancazzurri hanno conquistato una vittoria importante contro il Poggibonsi e ora devono continuare su questa strada. Tre partite fondamentali li aspettano, e serve uno scatto deciso per non perdere il ritmo e mantenere il passo. La squadra è chiamata a mettere in campo tutta la determinazione per consolidare il momento positivo.

Prato, adesso non fermarti. Ritrovata la vittoria e un po’ di serenità dopo aver attraversato settimane complicate, i biancazzurri sono ovviamente chiamati a dare continuità all’affermazione di domenica scorsa ai danni del Poggibonsi. Il calendario sorride ai lanieri, che da qui al turno di riposo fissato per l’8 marzo (la sosta è prevista per la partecipazione della Rappresentativa Serie D alla 76° Viareggio Cup), troveranno le due formazioni che al momento si dividono l’ultima posizione in classifica e che quindi sarebbero retrocesse direttamente in Eccellenza, vale a dire il Vivi Altotevere Sansepolcro, prossimo avversario di Risaliti e compagni, e il Cannara, che la truppa di mister Alessandro Dal Canto sfiderà l’1 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, ora serve lo scatto . Tre partite fondamentali

Prato, ora serve lo scatto . Tre partite fondamentaliFiducia dopo la partita vinta domenica al Lungobisenzio contro il Poggibonsi. Il calendario offre spunti interessanti: sfide al Terranuova e alle ultime due.

A.C. PRATO, PRIMA VITTORIA DELLA GESTIONE DAL CANTO, ORA SERVE CONTINUITA' DI RISULTATI di Leonardo Nuti Il Prato supera l'ostacolo Poggibonsi imponendosi per 2-1 in rimonta, grazie alle reti su calcio di rigore di Gioè e Rossetti.