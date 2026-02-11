Prandelli sicuro | Inter Juve? Grande partita

Cesare Prandelli non ha nascosto la sua opinione sulla prossima sfida tra Inter e Juventus. “Sarà una grande partita”, ha detto, sottolineando anche l’importanza di queste serate per i calciatori come Yildiz. L’ex allenatore ha elogiato Spalletti, definendolo un grande tecnico. La sfida tra le due big si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sul campo.

“Queste sono le serate di Yildiz. Spalletti un grande allenatore. Tra i due fratelli Thuram” Cesare Prandelli ha vissuto dal campo tanti Inter-Juventus, indossando la maglia bianconera tra il 1979 e il 1985. L’ex c.t. della Nazionale, oggi osservatore attento del calcio italiano, proietta lo sguardo alla sfida di sabato tra i nerazzurri di Chivu e i bianconeri di Spalletti. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. ALLENAMENTI FINTI E LE URLA DI TARDELLI “Tardelli ti caricava urlando, Platini con una battuta delle sue. La settimana prima dell’Inter era diversa dalle altre: il venerdì e il sabato andavamo in campo, ma erano allenamenti finti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Cesare Prandelli si mette in mezzo alle polemiche e commenta senza giri di parole.

