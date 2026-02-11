Povertà e depressione si alimentano a vicenda l’analisi 

Cresce in modo allarmante il numero di italiani colpiti dalla depressione. Negli ultimi dieci anni, le persone con disturbi depressivi sono più che raddoppiate, con un aumento del 154%. La povertà contribuisce a questa escalation, creando un circolo vizioso che fa male a molte famiglie. La situazione richiede interventi rapidi e concreti, prima che il problema si aggravi ulteriormente.

Crescono in maniera preoccupante i numeri della depressione in Italia. Negli ultimi dieci anni le persone con disturbi depressivi in Italia sono aumentate del 154%. A certificarlo è l’ultimo rapporto Caritas ‘Povertà e salute mentale’, che segnala una crescente emersione di sofferenze emotive legate alle recenti trasformazioni socioeconomiche. Un circolo vizioso. “È un circolo vizioso: con la povertà aumenta il rischio di depressione, ma la depressione stessa può incidere sulla condizione economica, generando isolamento sociale, difficoltà lavorative e minore produttività”, spiega a LaSalute di LaPresse Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

