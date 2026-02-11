Portobello Bellocchio e protagonisti si raccontano | le interviste sulla serie girata anche a Napoli | VIDEO

La serie portata in scena da Marco Bellocchio e HBO MAX Italia arriva anche a Napoli. I protagonisti e il regista si sono raccontati in diverse interviste, parlando di come la città influisca sulla storia e sul loro lavoro. La miniserie in sei puntate, disponibile dal 20 febbraio, non è solo un racconto di un grande errore giudiziario, ma anche un modo per ripercorrere pezzi importanti della storia italiana legata a Napoli.

Napoli c'è e pesa. Portobello, la nuova miniserie in sei puntate diretta da Marco Bellocchio e prodotta da HBO Original e dal 20 febbraio sulla piattaforma HBO MAX ITALIA, non è solo il racconto di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: è anche una storia profondamente intrecciata con.

