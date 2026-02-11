Poliziotto in bici preso a pugni nel sottopasso condannati zio e nipote | 3 anni per lesioni aggravate

Due persone, zio e nipote, sono state condannate a tre anni di carcere per aver aggredito un poliziotto in bici nel sottopasso di Senigallia. L’episodio è avvenuto mentre la vittima si trovava sul posto, nel momento in cui i due passavano con il loro zio, tornando da una giornata al mare. L’aggressione, con pugni rivolti al poliziotto, ha portato alla condanna per lesioni aggravate.

SENIGALLIA - Si erano trovati a passare tutti insieme nel sottopasso, troppo stretto, di ritorno da una giornata di mare. In sella a una bicicletta c'era un poliziotto, fuori servizio e quindi in tenuta da spiaggia. A bordo di due automobili c'erano zio e nipote, campani. Le vetture si sarebbero.🔗 Leggi su Anconatoday.it

