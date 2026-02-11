Politicamente Scorretto accende i riflettori sull’emergenza carceri | focus sul libro di Alemanno

Domenico Nardo torna a parlare di carceri nella sua trasmissione “Politicamente Scorretto”. Questa volta, il focus si sposta sul libro di Alemanno, che mette in luce le criticità del sistema penitenziario italiano. La puntata, trasmessa in diretta su più piattaforme, ha attirato un pubblico molto partecipativo e ha suscitato molte riflessioni sul tema.

Una puntata intensa, partecipata e carica di spunti di riflessione quella andata in onda su Politicamente Scorretto, il programma condotto da Domenico Nardo su Radio Onda Verde (98 MHz), trasmesso anche in diretta Facebook, sull'app dell'emittente, su Piana TV (canale 185), Teleitalia (canale 79) e sulla piattaforma internazionale Fast News Platform UK dell'editore Antonio Nesci. Al centro della trasmissione, un tema definito dallo stesso Nardo «delicato e spinoso ma necessario»: la situazione delle carceri italiane. Spunto del dibattito, il libro L'emergenza negata, scritto da Gianni Alemanno insieme al detenuto Fabio Falbo, presentato in vista di un evento pubblico organizzato a Lamezia Terme.

