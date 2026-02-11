Pokémon a 30 anni | il manga svela la vita di Tajiri da bambino appassionato di insetti a visionario del gaming

A trent’anni dall’inizio di Pokémon, un nuovo manga rivela la storia di Satoshi Tajiri, il creatore del famoso videogioco. Dalla passione per gli insetti da bambino alla creazione di un fenomeno planetario, il fumetto segue il percorso di Tajiri, che ha trasformato la sua passione in un’industria da miliardi di dollari. La storia mostra come un ragazzo giapponese abbia iniziato con semplici idee, portandolo a cambiare il modo in cui milioni di persone giocano ancora oggi.

A trent'anni dal lancio che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, un manga biografico ripercorre la vita di Satoshi Tajiri, il creatore di Pokémon. La pubblicazione, curata da J-POP Manga, offre uno sguardo intimo sulla genesi di un fenomeno culturale globale, svelando come la curiosità infantile e l'amore per la natura abbiano dato vita a un universo che ha generato miliardi di dollari di introiti. Il volume celebra un'eredità innovativa, esplorando il percorso di un visionario. Il nuovo manga, intitolato "Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon", offre un'immersione inedita nella vita del creatore del franchise che ha conquistato generazioni di giocatori in tutto il mondo.

J-POP Manga presenta Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon di Hiroyuki Kikuta, Akira Tanaka

