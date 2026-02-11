Pokémon a 30 anni | il manga svela la vita di Tajiri da bambino appassionato di insetti a visionario del gaming

A trent’anni dall’inizio di Pokémon, un nuovo manga rivela la storia di Satoshi Tajiri, il creatore del famoso videogioco. Dalla passione per gli insetti da bambino alla creazione di un fenomeno planetario, il fumetto segue il percorso di Tajiri, che ha trasformato la sua passione in un’industria da miliardi di dollari. La storia mostra come un ragazzo giapponese abbia iniziato con semplici idee, portandolo a cambiare il modo in cui milioni di persone giocano ancora oggi.

A trent’anni dal lancio che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, un manga biografico ripercorre la vita di Satoshi Tajiri, il creatore di Pokémon. La pubblicazione, curata da J-POP Manga, offre uno sguardo intimo sulla genesi di un fenomeno culturale globale, svelando come la curiosità infantile e l’amore per la natura abbiano dato vita a un universo che ha generato miliardi di dollari di introiti. Il volume celebra un’eredità innovativa, esplorando il percorso di un visionario. Il nuovo manga, intitolato “Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon”, offre un’immersione inedita nella vita del creatore del franchise che ha conquistato generazioni di giocatori in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pokémon 30 anni

La scoperta di un gruppo di ricercatori padovani svela come un tronco apparentemente semplice possa celare un mondo complesso di insetti e reti invisibili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pokémon 30 anni

Argomenti discussi: Preparati a festeggiare i 30 anni di Pokémon; Carte Pokemon: come avere la carta Pikachu promo rara esclusiva per il trentesimo anniversario?; Diamo inizio ai festeggiamenti per i 10 anni di Pokémon GO e i 30 anni dei Pokémon con Qual è il tuo preferito?; Pokémon, al via la campagna globale per i 30 anni.

Pokémon compie 30 anni: da fenomeno pop a linguaggio generazionale globaleDal Game Boy al Super Bowl LX, Pokémon celebra 30 anni con la campagna Qual è il tuo preferito?. Un viaggio tra cultura pop, identità e community globale ... panorama.it

Pokémon compie 30 anni e chiede ai fan: Qual è il tuo preferito?The Pokémon Company International ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il 30° anniversario di Pokémon con il lancio della campagna globale Qual è il tuo preferito?, destinata ad accomp ... it.ign.com

Oggi festeggiamo 19 anni di Pokémon Battle Frontier Debuttava il 10 febbraio 2007 su Italia 1 Una stagione amatissima, tra sfide durissime, Frontiere leggendarie e battaglie che hanno fatto la storia del franchise Un pezzo importante dei pomerigg - facebook.com facebook

Festeggia i 30 anni di Pokémon con un video speciale in arrivo il 9 febbraio! #Pokemon30 x.com