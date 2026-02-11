Poggibonsi | no al bullismo Al via progetto che punta sulla sensibilizzazione

A Poggibonsi parte un nuovo progetto contro il bullismo nelle scuole. Gli insegnanti hanno avviato un percorso che punta a insegnare ai ragazzi il rispetto, l’empatia e l’uso corretto degli strumenti digitali. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e prevenire ogni forma di prevaricazione attraverso attività che promuovono la consapevolezza e il rispetto delle differenze.

Empatia, rispetto delle differenze, utilizzo consapevole degli strumenti digitali. 'Discipline di studio' di un percorso didattico per la pronuncia di un forte 'no' a ogni prevaricazione. A Poggibonsi la scuola primaria Gaetano Pieraccini - Istituto comprensivo 2 diretto da Maresa Magini - ha dato vita a un progetto di sensibilizzazione rivolto agli alunni su delicate tematiche, in coincidenza della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Tutto all'interno del plesso di via Alessandro Volta a Poggibonsi. "I corridoi della nostra scuola - spiegano i docenti - sono stati letteralmente sommersi da un'ondata di energia e consapevolezza.

