Pizza con delitto all' Home restaurant Passo da te a Bastia di Rovolon

Questa sera a Bastia di Rovolon, il ristorante “Passo da Te” apre le porte a una serata speciale. Alle 20, i clienti potranno partecipare a “Pizza con delitto”, un evento che combina una cena con un gioco di suspense. La serata promette di divertire e coinvolgere chi sceglie di passare una serata diversa, tra pizze e mistero.

Sabato 28 febbraio alle ore 20 il locale “Passo da Te” di Bastia di Rovolon ospita una nuova serata di “Pizza con delitto”. In scena lo spettacolo “Delitto al castello” con Le Trop: un tuffo nel Medioevo tra dame e cavalieri, per scoprire cosa sia accaduto a Lord Anselmo. tra una pizza e l’altra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

