Pixel google vecchi per tutta la famiglia avrei dovuto farlo prima

La famiglia ha deciso di passare ai dispositivi Pixel di Google, e ora si ritrova a riflettere sui risultati. Prima di tutto, hanno voluto migliorare la qualità delle foto e avere uno smartphone più affidabile. La scelta è arrivata dopo mesi di esitazioni, ma alla fine hanno acquistato i Pixel per tutti i membri. Ora, a distanza di qualche tempo, dicono di essere soddisfatti e di aver fatto bene. Avrebbero dovuto farlo prima, ammettono, perché i Pixel hanno cambiato il modo di usare i telefoni di tutti i giorni.

