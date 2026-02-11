Più occasioni per le nostre aziende se Berlino cambia partner sui caccia

Berlino potrebbe lasciare il programma Fcas e unirsi a quello Gcap, coinvolgendo Italia, Regno Unito e Giappone. Se il governo tedesco di Friedrich Merz decidesse di cambiare alleanza, le aziende europee avrebbero più opportunità di lavorare su sistemi di ultima generazione, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel settore aeronautico e aprire nuove strade per la collaborazione europea.

Il progetto di Italia, Regno Unito e Giappone potrebbe emanciparsi dalle forniture Usa. Se la Germania del cancelliere Friedrich Merz entrasse nel programma Gcap per il caccia di sesta generazione o per meglio dire il «Sistema di sistemi», abbandonando quello concorrente franco-tedesco-spagnolo dello Fcas, si aprirebbero diversi scenari. Il progetto mitteleuropeo potrebbe essere cancellato oppure, perdendo l'apporto del colosso dell'aerospazio franco-tedesco Airbus, resterebbe orfano della sua maggiore componente finanziaria restando completamente nelle mani di Dassault. Ma diventando così il modo francese per creare l'aereo successore del Rafale.

