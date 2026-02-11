Più liquidazioni al Centro Nord Lazio e Lombardia sono al top
Nel 2025, le liquidazioni sono aumentate di più nel Centro Nord, con Lazio e Lombardia in testa. La crescita delle procedure ha toccato il +7%, soprattutto nelle regioni più industrializzate. La tendenza è evidente: tra crisi e cambiamenti, queste aree continuano a registrare il maggior numero di casi.
Sono le Regioni del Centro-Nord quelle con le più alte percentuali di imprese che hanno avviato una liquidazione giudiziale nel 2025. L’anno scorso le nuove procedure sono aumentate del 7% con differenze sensibili tra le diverse aree del Paese nel rapporto fra iscrizioni e aziende registrate. A trascinare la crescita è il Centro (+13,3%), segue il Nord (+7,7%) mentre al Sud il tasso di imprese che hanno avviato una liquidazione è rimasto stabile (+0,1%). A fotografare la situazione sono i dati che censiscono le liquidazioni giudiziali (locuzione con cui il Codice della crisi ha sostituito il termine fallimenti) avviate in tribunale, elaborati da Cribis per Il Sole 24 Ore del Lunedì. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Argomenti discussi: CRIBIS: liquidazioni giudiziali +30% in 2 anni, più numerose al Centro-Nord, Lazio e Lombardia; Rassegna Stampa assicurativa 9 febbraio 2026; Liquidazioni giudiziali: leggera diminuzione nell’ultimo trimestre 2025 (-1,6%); Inchiesta sulla società liquidata, due imprenditori verso il processo.
CRIBIS: liquidazioni giudiziali +30% in 2 anni, più numerose al Centro-Nord, Lazio e Lombardia(Teleborsa) - Le liquidazioni giudiziali registrate in Italia nel quarto trimestre del 2025 sono state 2.843. Sebbene il dato mostri una lievissima flessione dell’1,6% rispetto alle 2.888 dello stesso ... teleborsa.it
