Pistoiese che sollievo Solo un turno a Russo

La Pistoiese respira dopo la decisione del giudice sportivo. Federico Russo, che era stato espulso durante la partita contro la Pro Palazzolo, non dovrà saltare altri turni. La sentenza è arrivata ieri e ha evitato un’ulteriore squalifica, portando sollievo alla squadra.

Tutto è bene quel che finisce bene. Era attesa per la giornata di ieri la sentenza del giudice sportivo sulla squalifica di Federico Russo, espulso per proteste, quando era già stato sostituito, nella sfida di domenica contro la Pro Palazzolo. Una dinamica apparsa fin da subito poco chiara, come aveva ammesso nel post partita anche il tecnico Lucarelli, il quale aveva ipotizzato uno scambio di persona, nello specifico con un membro dello staff tecnico, da parte dell'assistente arbitrale. Fortunatamente per la Pistoiese e per l'attaccante la sanzione comminata è stata minima: solo un turno di stop per il classe '97, che salterà quindi la partita contro il Tuttocuoio, in programma sabato alle 17.

