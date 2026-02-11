La pista da bob appena costruita in Italia è pronta, ma non è ancora finita. La struttura, lunga 1.800 metri con 16 curve, è stata realizzata in meno di due anni e ha richiesto 118 milioni di euro. Tuttavia, intorno si vedono ancora cavi scoperti e zone in costruzione. La pista funziona, e chi la prova può raggiungere alte velocità, ma l’area circostante sembra ancora un grande cantiere.

Quando a Cortina cala la sera non è raro udire dei boati provenire dalla pista Eugenio Monti, che con le sue luci illumina la Conca. A provocarli è il pubblico assiepato lungo i pendii dello Sliding Centre, la pista da bob intitolata al «Rosso Volante», celebre tracciato delle Olimpiadi del ’56 e simbolo ampezzano a 5 cerchi per il 2026. Un’opera costruita a tempo di record in meno di 2 anni (l’appalto è del gennaio 2024) e costata 118 milioni: lunga 1.800 metri, conta 16 curve tra cui Sento e Labirinto e la sequenza tra l’Antelao e il Cristallo che porta chi ci sfreccia a subire accelerazioni centrifughe fino a 6G. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Pista da bob, tra fango e cavi scoperti: «La struttura è bellissima, ma intorno è tutto un cantiere»

Approfondimenti su Pista da bob

Una piccola crepa nella nuova pista da bob di Cortina potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma solleva interrogativi sulla qualità e sulla sicurezza dell’opera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pista da bob

Argomenti discussi: I larici abbattuti per la nuova pista da bob sono diventati icona del male olimpico. Ma per comprendere a fondo il problema occorre guardare oltre i simboli; La pista di bob di Cortina come non si è ancora mai vista. Le prove degli allenamenti lungo i 1650 metri del nuovo tracciato con 110 metri di dislivello. Uno slalom tra le 16 curve con punte di velocità che possono superare i 130 km/h. di Lorenzo Briani, inviato; La pista da bob di Cortina da 118 milioni costruita in due anni, viaggio tra fango e cavi scoperti: L'opera è bellissima ma intorno quando è giorno capisci che sei in un vero cantiere; Olimpiadi: Matteo Salvini e il modellino del bob regalato in diretta a Lilli Gruber.

La pista da bob di Cortina da 118 milioni costruita in due anni, viaggio tra fango e cavi scoperti: «L'opera è bellissima ma intorno quando è giorno capisci che sei in un ...L’opera costruita a tempo di record in meno di 2 anni e costata 118 milioni è lunga 1.800 metri, conta 16 curve e porta chi la percorre ad enormi velocità ... corrieredelveneto.corriere.it

Cortina: sventata esplosione alla pista da bob/ Invertiti cavi del gruppo elettrogeno: Forse un sabotaggioCortina, sventata esplosione alla pista da bob: sui cavi del gruppo elettrogeno invetiti non è esclusa l'ipotesi di un sabotaggio ... ilsussidiario.net

Pista da bob, viaggio tra fango e cavi scoperti: «L'opera è bellissima, ma intorno è un cantiere» x.com

Ringrazio a Piloti , Genitori e Team Manager di oggi . All’inizio la pista era molto impegnativa ,grazie a chi all’inizio ha girato con chili di fango per pongarla . La situazione per domani è che ha piovuto per 3 /4ore . Solo domani mattina ore 7:30 saprò dirvi se si - facebook.com facebook