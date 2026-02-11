Piscina Giordano Pd | bene la riacquisizione ora niente svendite

La piscina comunale torna in mano al Comune, e il consigliere Giordano del Pd la definisce una buona notizia. Tuttavia, avverte che ora bisogna pensare a come gestire il bene, non basta riaverlo. La priorità è evitare svendite e trovare una soluzione concreta per il futuro della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti «La riacquisizione della piscina comunale è una buona notizia. Ma non basta rientrare in possesso di un bene pubblico: bisogna decidere cosa farne». Nicola Giordano, ex consigliere comunale del Partito Democratico di Avellino, interviene nel dibattito apertosi dopo il ritorno della struttura nelle mani del Comune e lancia un appello chiaro all'amministrazione. Per Giordano, il passaggio formale rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio che deve puntare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio sportivo cittadino. « Avellino non può permettersi di vendere piscina, stadio e palazzetto per fare cassa.

