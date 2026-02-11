Pisa Sc il cileno Felipe Loyola si presenta | Il mio calcio passionale al servizio dei nerazzurri

Felipe Loyola si è presentato ufficialmente alla stampa, pronto a mostrare il suo calcio passionale al servizio del Pisa. L’attaccante cileno ha giocato da titolare nella sua prima partita con i nerazzurri, disputando l’intera gara. È un segnale chiaro: Loyola vuole integrarsi subito e contribuire alla squadra. Ora si aspetta solo di capire come continuerà il suo percorso in questa avventura toscana.

Una gara da titolare, l'ultima, e un tempo disputato per intero: è questo il bottino di Felipe Loyola dall'arrivo in nerazzurro. Il cileno è stato acquistato dal club argentino dell'Independiente con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo allo scattare della.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Loyola si presenta a Pisa con un messaggio chiaro: “Qui per la salvezza”.

