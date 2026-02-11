Pisa-Milan chi giocherà in attacco nel 3-5-2 di Allegri? Occhio all’opzione Füllkrug
Domani sera a Pisa, nel match tra Pisa e Milan, Allegri potrebbe decidere di schierare titolare Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, arrivato a gennaio, si presenta con una chance inaspettata di partire dall’inizio, mentre i tifosi attendono di scoprire se il tecnico rossonero punterà su di lui nel 3-5-2. La partita si gioca alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'.
LEGGI ANCHE: Pastore: "Milan, con Mateta hai perso tempo. Rabiot il più dominante". In difesa consiglia. ESCLUSIVA >>> Migliora Christian Pulisic: lo statunitense dovrebbe farcela a rientrare, almeno per la panchina. Out, invece, Alexis Saelemaekers: sta guarendo dall'infortunio all'adduttore, ma sarà preservato per Milan-Como di mercoledì prossimo. Al suo posto, dunque, giocherà Zachary Athekame.
Pisa-Milan, ecco chi dovrebbe giocare in attacco nel 3-5-2 di mister Allegri
Massimiliano Allegri sta studiando la formazione per la partita di venerdì sera contro il Pisa.
Milan tra Supercoppa e mercato: ecco i convocati di Allegri. In attacco Fullkrug e…
Il Milan si prepara ad affrontare gli impegni più importanti della stagione, tra Supercoppa e calciomercato.
Argomenti discussi: Probabili formazioni Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e Pulisic; Pisa-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Milan, Allegri punta su Nkunku: gli servono i suoi gol per restare in scia; Fantacalcio Milan, Saelemaekers salta il Bologna per infortunio: chi giocherà al suo posto.
