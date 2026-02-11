Pisa-Milan chi giocherà in attacco nel 3-5-2 di Allegri? Occhio all’opzione Füllkrug

Domani sera a Pisa, nel match tra Pisa e Milan, Allegri potrebbe decidere di schierare titolare Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, arrivato a gennaio, si presenta con una chance inaspettata di partire dall’inizio, mentre i tifosi attendono di scoprire se il tecnico rossonero punterà su di lui nel 3-5-2. La partita si gioca alle 20:45 alla 'Cetilar Arena'.

LEGGI ANCHE: Pastore: "Milan, con Mateta hai perso tempo. Rabiot il più dominante". In difesa consiglia. ESCLUSIVA >>> Migliora Christian Pulisic: lo statunitense dovrebbe farcela a rientrare, almeno per la panchina. Out, invece, Alexis Saelemaekers: sta guarendo dall'infortunio all'adduttore, ma sarà preservato per Milan-Como di mercoledì prossimo. Al suo posto, dunque, giocherà Zachary Athekame. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri sta studiando la formazione per la partita di venerdì sera contro il Pisa.

Il Milan si prepara ad affrontare gli impegni più importanti della stagione, tra Supercoppa e calciomercato.

