Piombino irregolarità nell' assunzione di lavoratori | multato il titolare di un' azienda

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno hanno multato il titolare di un'azienda di Piombino dopo aver scoperto irregolarità nell'assunzione di alcuni lavoratori. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato pratiche non in regola con le norme sul lavoro. Il titolare ha ricevuto una sanzione e dovrà sistemare la situazione. Nessun dettaglio sulle dimensioni dell'azienda o sui lavoratori coinvolti.

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno hanno riscontrato irregolarità all'interno di un'azienda di Piombino. Durante il controllo infatti è stato appurato che il titolare, un trentenne originario del nord Africa, non aveva fatto svolgere ai tre lavoratori dipendenti la visita.

