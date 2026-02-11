Pinocchio | spettacolo teatrale per bambini a Penne

Domenica 22 febbraio alle 17, nel nuovo teatro comunale di Penne, va in scena lo spettacolo “Pinocchio” di Collodi. L’appuntamento è pensato per i bambini, che potranno vivere una serata all’insegna della fantasia e delle avventure del burattino più famoso del mondo. La rappresentazione si tiene nel teatro appena rinnovato, pronto ad accogliere i piccoli spettatori della zona.

Domenica 22 febbraio si terrà, alle ore 17, nel nuovo teatro comunale, lo spettacolo “Pinocchio” di Collodi, destinato ai più piccoli. Prosegue, in questo modo, la rassegna del teatro Stabile d’Abruzzo “Crescere a teatro” realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale. In scena ci saranno Cecilia Cruciani e Roberto Ianni, regia, scene e costumi Antonello Santarelli, decorazioni, attrezzeria e pupazzi Alessia Di Girolamo, suono e luci Luca Centi Pizzutillo. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Brucaliffo. Lo spettacolo è la storia di un viaggio, il viaggio per diventare adulti, la storia di ciò che si perde e di ciò che si guadagna.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

