Pinocchio | il nuovo spettacolo di Centrale dell' Arte al Teatro Puccini

Domenica 15 febbraio al Teatro Puccini, Centrale dell’Arte presenta il suo nuovo spettacolo su Pinocchio. L’evento inizia alle 16:45 e promette di coinvolgere il pubblico con una messa in scena ricca di emozioni. I biglietti sono già in vendita e molti curiosi si preparano a scoprire la rivisitazione di questa storica fiaba.

Centrale dell'Arte torna al teatro Puccini domenica 15 febbraio alle ore 16:45 col nuovo emozionante spettacolo su Pinocchio. Un grande classico raccontato dai tre attori in scena Lavinia Rosso, Silvia Baccianti e Samuele Nannoni e da Giulio Paoli in video, che sotto la regia di Teo Paoli.

