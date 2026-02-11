Pino Corrias | Scoperti 200 mila evasori totali | lo Stato sarà ancora tollerante?

Il governo ha scoperto 200 mila evasori totali, un numero che fa riflettere. Le autorità hanno incrociato dati di banche, consumi e conti correnti, e sono saltati fuori tanti contribuenti che non hanno versato nulla. Ora si chiedono quali saranno i prossimi passi: manterrà la stessa tolleranza o deciderà di agire in modo deciso? La questione resta aperta e ancora tutta da seguire.

Questo articolo di Pino Corrias è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. Li hanno trovati confrontando le banche dati sui consumi e sui conti correnti di 17 milioni di cittadini: 116 mila, con redditi accertati, che non hanno compilato nessuna dichiarazione. Probabilmente sentendosi spericolati e persino furbi. Anche se non quanto gli altri 86 mila che addirittura risultano «completamente sconosciuti al fisco», neanche opossum, ma proprio talpe infilate nei sotterranei del sociale, con lavori permanenti in nero e che non si sono mai neppure sognati di versare un solo euro a quella cosa che ci ospita tutti e che chiamiamo Stato.

