Pierpaolo Pretelli mette in scena una parodia su San Valentino, facendo ridere i fan con un video. L’attore e influencer scherza sulla ricorrenza, ricordando che anche i più cinici alla fine si fanno coinvolgere dai cuoricini. Pretelli si diverte a ironizzare sui rituali di questa giornata, lasciando intendere che nessuno può resistere del tutto alle emozioni di San Valentino.

Pierpaolo Pretelli scherza ed ironizza su San Valentino, il video che diverte i fan. Pierpaolo Pretelli lo sa: San Valentino è quella ricorrenza in cui anche il più cinico finisce per cedere a un cuoricino. E allora tanto vale riderci su. Quest’anno lo ha fatto a modo suo, con un video che mescola romanticismo e autoironia, trasformando la festa degli innamorati in un piccolo show domestico. Leggi anche Sanremo 2026, il Suzuki Stage: pioggia di stelle sul palco. Chi arriverà Nel filmato pubblicato sui social, Pretelli gioca con tutti i cliché del 14 febbraio. Da come festeggiava questa ricorrenza quando aveva 20 anni ad oggi, che é padre di due bambini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli ironizza su San Valentino, una parodia speciale

Approfondimenti su Pierpaolo Pretelli

Nel vortice dei social, le controversie si accendono in un istante, lasciando poco spazio alla riflessione.

Pierpaolo Pretelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni durante La Vita in Diretta, evidenziando come, nonostante il caso si sia chiuso, alcuni effetti sull’immagine e sulla credibilità della influencer possano comunque permanere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ironizza su San Valentino, una parodia specialePierpaolo Pretelli lo sa: San Valentino è quella ricorrenza in cui anche il più cinico finisce per cedere a un cuoricino. E allora tanto vale riderci su. Quest’anno lo ha fatto a modo suo, con un ... 361magazine.com

Pierpaolo Pretelli added a new photo... - Pierpaolo Pretelli - facebook.com facebook

Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: "Urlavo aiuto, ma la gente passava oltre" #PRELEMI x.com