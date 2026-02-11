Piero della Francesca a Pioneer of the Renaissance ad Anghiari

A Anghiari arriva un film che racconta la vita e le opere di Piero della Francesca. La proiezione si terrà domenica 15 febbraio alle 17,30 al teatro del paese. Il film, diretto da Marion Kollbach, ripercorre le tappe del pittore rinascimentale, mescolando immagini di repertorio e scene ricreate, per mostrare come il suo lavoro abbia influenzato il passato e il presente.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Piero della Francesca, a Pioneer of the Renaissance per la regia di Marion Kollbach è il film in programma al teatro di Anghiar i domenica 15 febbraio alle 17,30, un film che esplora il mondo del celebre artista rinascimentale italiano, collegando passato e presente attraverso la sua opera e la sua vita, in un'opera che combina elementi biografici e artistici, come riportato da produttori e siti di settore. La regista Marion Kollbach si avvale anche della voce di storici e musicisti anghiaresi e valtiberini per raccontare episodi inediti intorno alle opere del Genio del Rinascimento.

