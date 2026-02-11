Picchia la moglie poi scappa coi due figli piccoli | 33enne di Mestre ritrovato dopo 24 ore a Bergamo

Un uomo di 33 anni di Mestre ha picchiato la moglie e poi è scappato con i due figli piccoli. È stato ritrovato dopo 24 ore a Bergamo, dove si era rifugiato. I bambini sono stati trovati in buona salute e sono stati riuniti con la madre. Il tribunale ha emesso un divieto di avvicinamento per l’uomo, che è sotto controllo con il braccialetto elettronico, mentre si indaga sui maltrattamenti e le lesioni commesse contro la famiglia.

I bimbi sono stati trovati in buone condizioni e sono stati riaffidati alla madre. Per il 33enne, accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, il tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico.

