Questa mattina a Fano, in Piazza XX Settembre, i cuori rossi hanno fatto subito capolino tra le bancarelle del mercato. Sono appesi sopra la piazza, piccoli e discreti, ma abbastanza visibili da catturare lo sguardo di chi passeggia. La settimana di festa è iniziata con un tocco di colore e di emozione, pronta a coinvolgere tutti i passanti.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 11 febbraio 2026 - I cuori rossi c’erano già dalla mattina. Appesi sopra la piazza, discreti ma visibili, avevano attirato l’attenzione di chi passeggiava tra le bancarelle del mercato. Qualcuno li aveva notati, qualcuno li aveva indicati. Ma è stata la sera a fare la differenza. Quando si è acceso il cielo stellato, Piazza XX Settembre si è fermata. Letteralmente. Persone immobili al centro della piazza, coppie che rallentano il passo, gruppetti che si chiamano a vicenda: «Guardate su». Tutti con il naso all’insù, tutti a fotografare quel cielo punteggiato di luci e cuori rossi che per San Valentino – e per tutta la settimana Grassa del Carnevale – resterà a fare da scenografia alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre con il naso all’insù: il cielo di cuori accende la settimana di festa

A piazza della Rocca, migliaia di persone si sono radunate per assistere al tradizionale volo della Befana 115.

La Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto è un esempio di architettura storica e arte religiosa.

