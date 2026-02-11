Piazza Affari | Bilanci e Btp al centro dell’attenzione Iveco e Cementir sotto i riflettori domani

Domani a Piazza Affari si aspetta una giornata intensa. Gli investitori sono concentrati sui Btp e sui bilanci delle aziende, con attenzione anche ai dati macroeconomici in uscita. I mercati sono in bilico, pronti a reagire alle notizie che arriveranno nel corso della giornata. Tra i titoli sotto i riflettori ci sono Iveco e Cementir, che potrebbero muoversi a seconda delle evoluzioni.

Piazza Affari in Bilico: Tra Btp, Bilanci e Dati Macroeconomici. La giornata di domani, 12 febbraio 2026, si preannuncia cruciale per i mercati finanziari italiani, con una fitta agenda di eventi che potrebbero influenzare le dinamiche di trading e le strategie degli investitori. Il calendario economico prevede una combinazione di scadenze aziendali, dati macroeconomici provenienti da diverse aree geografiche e, soprattutto, il ritorno in campo del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuove emissioni di titoli di Stato. L'attenzione si concentrerà fin dalle prime ore sulle decisioni dei consigli di amministrazione di diverse società quotate a Piazza Affari.

