Piazza 40 Martiri cantiere chiuso E ora il dibattito sulla fruibilità

Dopo settimane di lavori, i cantieri di Piazza 40 Martiri sono stati finalmente chiusi. Ora si apre il dibattito su come rendere questa zona più accessibile e vivibile per tutti. La riqualificazione, infatti, segna un passo importante per la città, ma resta da capire quali saranno le prossime mosse per migliorare concretamente l’uso dello spazio.

Un passo significativo per la rigenerazione urbana della città si è compiuto nelle ultime settimane con il completamento dei lavori di riqualificazione di Piazza 40 Martiri, l'area che rappresenta la vera e propria porta d'accesso al centro storico. L'intervento, avviato nell'ottobre del 2023 grazie a un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr, ha profondamente trasformato uno degli spazi più strategici del centro eugubino, rendendolo ormai prossimo alla totale fruizione pubblica dopo un lungo e complesso periodo di cantiere. Nei giorni scorsi l'assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali e ai rappresentanti della ditta esecutrice per verificare lo stato dell'opera, ufficialmente ultimata.

