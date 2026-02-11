Piacenza in coro per la sala parto | concerto gospel al Nicolini raccoglie fondi per le future mamme

Piacenza si anima con un concerto gospel al Nicolini. Martedì sera, il Salone dei Concerti ospita il Placentia Gospel Choir per una serata di musica e solidarietà. Il ricavato serve a finanziare il restyling della sala parto dell’ospedale, in modo da offrire un ambiente più accogliente alle future mamme. La città si riunisce così per una causa importante, tra canti e festa.

Piacenza si prepara ad accogliere una serata di musica, festa e solidarietà: martedì 17 febbraio, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini ospiterà un concerto di Carnevale con il Placentia Gospel Choir, il cui obiettivo è raccogliere fondi per il restyling della sala parto dell’ospedale locale. L’evento, a ingresso fino ad esaurimento posti, rappresenta un’unione di forze tra istituzioni musicali e associazioni del territorio, con l’intento di coniugare la bellezza della musica gospel con un’importante causa sociale: migliorare l’ambiente di accoglienza per le future mamme e i loro bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu

17/02/2026 - H 21 - CONCERTO GOSPEL DI CARNEVALE!!! Del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza (PC) con il coro Placentia Gospel Choir!!! Ingresso DALLE H 20, libero e GRATUITO fino ad ESAURIMENTO POSTI. Per info scrivere: (Mail) sabato. - facebook.com facebook