Petrecca è soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto

Da laverita.info 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica sulla telecronaca dell’inaugurazione olimpica, condotta dal direttore di «RaiSport», scoppia in un momento di tensione tra il mondo dello sport e la politica. La discussione si concentra su Petrecca, che viene accusato di non aver scelto lo sponsor giusto, ma dietro ci sono anche divergenze più profonde tra chi gestisce la Rai e le forze politiche. La questione diventa così un’occasione per un confronto aperto tra le parti, che si scontrano su come si gestisce l’immagine dell’evento e le risorse della

La polemica sulla telecronaca dell’inaugurazione olimpica condotta dal direttore di «RaiSport» è il pretesto per una resa dei conti politica dentro e fuori viale Mazzini. Il vero scandalo è l’intoccabilità di Mattarella. Non conosco Paolo Petrecca e non ho ascoltato la sua telecronaca dell’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. Do però per acquisito che non sia stata brillantissima e che sia stata azzoppata da incertezze ed errori, perché su questo mi pare concordino un po’ tutti. Da giorni infatti non si parla d’altro: se ne lamenta l’opposizione, che chiede le dimissioni del collega, e sono sul piede di guerra pure i giornalisti della Rai, che per protesta hanno deciso di non firmare i servizi messi in onda. 🔗 Leggi su Laverita.info

petrecca 232 soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto

© Laverita.info - Petrecca è soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto

Approfondimenti su Petrecca Premier

Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!”

Ferrario scommette su Ravenna. L’ex calciatore apre Fit Express: "So di avere trovato il posto giusto"

Stefano Ferrario, ex calciatore di Ravenna, Parma e Lecce, ha annunciato l’apertura di una nuova palestra Fit Express a Ravenna, prevista per domenica 1° febbraio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Petrecca Premier

Argomenti discussi: Petrecca è soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto; Ghali innominabile, la telecronaca spaziale della censura nel nome di Olimpia – il commento; Milano Cortina 2026, Raisport nel ciclone, chi è il direttore Petrecca sotto accusa: intuizioni vincenti e flop, l'attacco dell'Usigrai; La pessima telecronaca di Petrecca: tutti i motivi di una farsa grottesca.

petrecca è soprattutto colpevoleChi è Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport nella bufera: età, carriera, stipendio e la telecronaca disastrosa di Milano-CortinaPer anni Paolo Petrecca è stato uno di quei nomi che girano soprattutto dentro la Rai: caporedattore, vicedirettore, poi direttore. Un uomo di macchina, più che di copertina. Con le Olimpiadi invernal ... alphabetcity.it

petrecca è soprattutto colpevolePetrecca imbarazzante, si dimetta. La petizione contro il telecronista delle Olimpiadi: Basta con la Rai lottizzata dai partitiGiochi Milano-Cortina 2026, migliaia di italiani partecipano alla raccolta di firme online contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca. Il servizio pubblico radiotelevisivo è finanziato dai cittad ... quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.