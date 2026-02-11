La polemica sulla telecronaca dell’inaugurazione olimpica, condotta dal direttore di «RaiSport», scoppia in un momento di tensione tra il mondo dello sport e la politica. La discussione si concentra su Petrecca, che viene accusato di non aver scelto lo sponsor giusto, ma dietro ci sono anche divergenze più profonde tra chi gestisce la Rai e le forze politiche. La questione diventa così un’occasione per un confronto aperto tra le parti, che si scontrano su come si gestisce l’immagine dell’evento e le risorse della

La polemica sulla telecronaca dell’inaugurazione olimpica condotta dal direttore di «RaiSport» è il pretesto per una resa dei conti politica dentro e fuori viale Mazzini. Il vero scandalo è l’intoccabilità di Mattarella. Non conosco Paolo Petrecca e non ho ascoltato la sua telecronaca dell’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. Do però per acquisito che non sia stata brillantissima e che sia stata azzoppata da incertezze ed errori, perché su questo mi pare concordino un po’ tutti. Da giorni infatti non si parla d’altro: se ne lamenta l’opposizione, che chiede le dimissioni del collega, e sono sul piede di guerra pure i giornalisti della Rai, che per protesta hanno deciso di non firmare i servizi messi in onda. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Petrecca è soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto

Approfondimenti su Petrecca Premier

Stefano Ferrario, ex calciatore di Ravenna, Parma e Lecce, ha annunciato l’apertura di una nuova palestra Fit Express a Ravenna, prevista per domenica 1° febbraio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Petrecca Premier

Argomenti discussi: Petrecca è soprattutto colpevole di non avere lo sponsor giusto; Ghali innominabile, la telecronaca spaziale della censura nel nome di Olimpia – il commento; Milano Cortina 2026, Raisport nel ciclone, chi è il direttore Petrecca sotto accusa: intuizioni vincenti e flop, l'attacco dell'Usigrai; La pessima telecronaca di Petrecca: tutti i motivi di una farsa grottesca.

Chi è Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport nella bufera: età, carriera, stipendio e la telecronaca disastrosa di Milano-CortinaPer anni Paolo Petrecca è stato uno di quei nomi che girano soprattutto dentro la Rai: caporedattore, vicedirettore, poi direttore. Un uomo di macchina, più che di copertina. Con le Olimpiadi invernal ... alphabetcity.it

Petrecca imbarazzante, si dimetta. La petizione contro il telecronista delle Olimpiadi: Basta con la Rai lottizzata dai partitiGiochi Milano-Cortina 2026, migliaia di italiani partecipano alla raccolta di firme online contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca. Il servizio pubblico radiotelevisivo è finanziato dai cittad ... quotidiano.net

La stimo tantissimo e condivido sempre il tenore e soprattutto i contenuti dei suoi post e mi sorprendo di un aver letto ancora (o mi sbaglio) un suo commento sulla telecronaca di Petrecca in onda sulla sua cara mamma Rai. x.com

Dopo le polemiche legate alla telecronaca olimpica di Paolo Petrecca, le tensioni interne con gli scioperi e il confronto politico che ne è seguito, il servizio pubblico perde uno degli appuntamenti sportivi più importanti del palinsesto: le Atp Finals. A partire dal - facebook.com facebook