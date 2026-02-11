Pestaggio di un' adolescente a Terracina | si analizza il video dell' aggressione

E’ ancora sotto shock la città di Terracina dopo l’aggressione di domenica sera. Una ragazzina di 14 anni è stata picchiata da un gruppo di coetanee. La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro sui social. La polizia sta cercando di identificare chi ha partecipato e capire cosa sia successo esattamente. La famiglia della vittima chiede giustizia e spera che siano presi provvedimenti rapidi. La comunità si stringe intorno alla giovane e alla sua famiglia.

E' ancora scossa la città di Terracina dalla violenta aggressione consumata domenica sera ai danni di una ragazzina di 14 anni, vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di coetanee. Quello che emerge in queste ore è che non si trattava probabilmente della prima volta.

