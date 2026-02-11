Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese | dispersi i corpi delle vittime

Questa mattina a Santa Maria Navarrese il peschereccio “Luigino” è affondato in mare. Due pescatori sono morti e altri sono ancora dispersi. La Guardia Costiera sta cercando di recuperare i corpi e di capire cosa sia successo. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.

Santa Maria Navarrese, Sardegna, 11 febbraio 2026 – Una tragedia ha colpito la comunità di pescatori di Santa Maria Navarrese, con l’affondamento del peschereccio “Luigino” e la conferma della morte di due membri dell’equipaggio. Le operazioni di soccorso, coordinate dall’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax e supportate da mezzi aerei e marittimi, sono tuttora in corso in condizioni meteorologiche avverse. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua per cause ancora da accertare, ma presumibilmente legate al forte maltempestato che sta interessando la costa orientale sarda.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

