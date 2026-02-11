Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese | dispersi i corpi delle vittime

Questa mattina a Santa Maria Navarrese il peschereccio “Luigino” è affondato in mare. Due pescatori sono morti e altri sono ancora dispersi. La Guardia Costiera sta cercando di recuperare i corpi e di capire cosa sia successo. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.

Santa Maria Navarrese, Sardegna, 11 febbraio 2026 – Una tragedia ha colpito la comunità di pescatori di Santa Maria Navarrese, con l’affondamento del peschereccio “Luigino” e la conferma della morte di due membri dell’equipaggio. Le operazioni di soccorso, coordinate dall’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax e supportate da mezzi aerei e marittimi, sono tuttora in corso in condizioni meteorologiche avverse. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua per cause ancora da accertare, ma presumibilmente legate al forte maltempestato che sta interessando la costa orientale sarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Santa Maria Navarrese

Un peschereccio si è capovolto e si è inabissato nel mare.

Dopo tre giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del pescatore disperso dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Santa Maria Navarrese

Argomenti discussi: Affonda un peschereccio: soccorsi e un disperso; Portofino, trovata parte del peschereccio affondato: salvo il marinaio, disperso il comandante; Peschereccio affonda al largo di Santa Margherita: disperso il comandante; Peschereccio affondato, il comandante non ha lasciato la barca. Continuano le ricerche.

Tragedia in mare in Ogliastra: morti il comandante Antonio Morlè e il marinaio Enrico PirasUn peschereccio è affondato in mare aperto nel territorio di Santa Maria Navarrese provocando la morte del comandante Antonio Morlè e del marinaio Enrico Piras, entrambi di Tortolì. I corpi non sono a ... vistanet.it

Dramma a Santa Maria Navarrese, affonda un peschereccio: ci sono due mortiIl peschereccio denominato Luigino è affondato per cause ancora in corso di accertamento, portando al decesso di due persone ... cagliaripad.it

Palermo, in b&n Porta Felice, la Chiesa di Santa Maria della Catena, e le Mura delle Cattive - facebook.com facebook

Si terranno venerdì a Santa Maria degli angeli i funerali del prof. #AntoninoZichichi, morto nella sua casa di #Roma all'età di 96 anni anni. Padre dei laboratori del #GranSasso, nell'ultima intervistata rilasciata al Tg2 spiegava il forte rapporto tra scienza e fede x.com