Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese | dispersi i corpi delle vittime
Questa mattina a Santa Maria Navarrese il peschereccio “Luigino” è affondato in mare. Due pescatori sono morti e altri sono ancora dispersi. La Guardia Costiera sta cercando di recuperare i corpi e di capire cosa sia successo. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia.
Santa Maria Navarrese, Sardegna, 11 febbraio 2026 – Una tragedia ha colpito la comunità di pescatori di Santa Maria Navarrese, con l’affondamento del peschereccio “Luigino” e la conferma della morte di due membri dell’equipaggio. Le operazioni di soccorso, coordinate dall’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax e supportate da mezzi aerei e marittimi, sono tuttora in corso in condizioni meteorologiche avverse. Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino, quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua per cause ancora da accertare, ma presumibilmente legate al forte maltempestato che sta interessando la costa orientale sarda.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tragedia in mare in Ogliastra: morti il comandante Antonio Morlè e il marinaio Enrico PirasUn peschereccio è affondato in mare aperto nel territorio di Santa Maria Navarrese provocando la morte del comandante Antonio Morlè e del marinaio Enrico Piras, entrambi di Tortolì. I corpi non sono a ... vistanet.it
Dramma a Santa Maria Navarrese, affonda un peschereccio: ci sono due mortiIl peschereccio denominato Luigino è affondato per cause ancora in corso di accertamento, portando al decesso di due persone ... cagliaripad.it
