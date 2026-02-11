Personale e competenze potenziato l’ufficio tecnico del Comune con due assunzioni stabili

Il Comune di Sciacca ha rafforzato il suo ufficio tecnico con due nuove assunzioni stabili. Le nuove unità arrivano per migliorare i servizi e le attività dell’ufficio, che ora conta più personale e competenze. La scelta mira a rendere più efficace il lavoro e a rispondere meglio alle esigenze della città.

Si rafforza l’organico del Comune di Sciacca con l’ingresso di due nuove unità destinate all’Ufficio tecnico. Da oggi sono in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno specialista tecnico e una specialista in materia economico-statistica.A darne comunicazione sono il sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Comune di Melito ha annunciato un potenziamento dell’organico con 31 nuove assunzioni, rafforzando così l’efficienza dei servizi.

