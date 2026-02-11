Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA | sono retribuiti criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che docenti e ATA possono usufruire di 150 ore retribuite ogni anno per la formazione. La misura mira a sostenere il loro aggiornamento professionale, garantendo il diritto allo studio anche sul posto di lavoro. Le modalità di utilizzo sono state definite nei contratti regionali, rendendo più semplice accedere a questa opportunità.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale.

