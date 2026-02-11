perdiamo un presidio del gusto

Una piccola trattoria storica chiude i battenti dopo decenni di attività. I proprietari annunciano che non riapriranno, lasciando un vuoto nel quartiere. La comunità si stringe intorno a questa perdita, che va oltre il semplice ristorante: è un pezzo di cultura e tradizione che scompare.

Questa è una dichiarazione d’amore, e anche un articolo di cronaca. E il pensiero che queste due cose debbano stare chiuse nello stesso articolo fa male al cuore, ma tant’è. Domenica, in un talk dedicato al pane, Pasquale Polito patron di Forno Brisa ha detto che una delle frasi che più l’ha colpito del suo progetto di azionariato diffuso è quella di una ragazza, che gli ha fatto notare come il suo forno, che a Bologna ha rappresentato un cambiamento epocale, una svolta decisa, un cambio di rotta e di passo, non era più solo di proprietà del suo creatore, ma della comunità che ne faceva parte. Pensate quante volte, passando accanto a un luogo, vi siete detti “entro la prossima volta” o nella vostra testa avete pensato “prenoto il mese prossimo” dando per scontato che questi posti siamo lì fissi, immutabili, sempre pronti ad accogliervi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

