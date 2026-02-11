Perde il controllo dell’auto sulla statale | muore un operaio

Questa mattina sulla Statale 293, un operaio ha perso il controllo dell’auto e ha avuto un malore fatale. L’incidente si è verificato tra Siliqua e Narcao, causando la morte sul colpo dell’uomo. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il malore abbia causato l’uscita di strada. La notizia ha sconvolto la comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Tragica Mattinata sulla Statale 293: Un Malore Fatale Costa la Vita a un Operaio. Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Siliqua e Narcao questa mattina, 11 febbraio 2026. Un operaio di 46 anni ha perso la vita lungo la statale 293, al chilometro 44+300, in circostanze ancora da chiarire completamente, ma che sembrano riconducibili a un improvviso malore. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 6:00, mentre l'uomo era in viaggio verso il proprio luogo di lavoro. La vittima, residente a Narcao ma originaria di Siliqua, stava percorrendo la statale quando, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della stazione locale, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.

Ieri sera, alle 20:39, si è verificato un incidente sulla Statale 239 in Val Rendena.

Un incidente sulla Perugia-Bettolle ha coinvolto un operaio dell’Anas, investito mentre svolgeva le sue mansioni.

