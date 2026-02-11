Perché Roxanne Perez è stata assente ' ultima puntata di Raw

Roxanne Perez non è apparsa nell’ultima puntata di Raw. La giovane wrestler, che aveva già fatto vedere di che pasta è fatta, ha deciso di prendersi una pausa. I fan si chiedono cosa le sia successo, ma finora non ci sono spiegazioni ufficiali. Perez continua a essere una presenza molto seguita tra gli appassionati di wrestling.

Roxanne Perez ha consolidato una presenza costante sullo schermo fin dal debut sul main roster, integrandosi rapidamente nel gruppo di riferimento Jurment? Correction: Judgment Day. Nell'ultima puntata di Raw, trasmessa da Cleveland, l'assenza della giovane atleta ha acceso la curiosità dei fan. La chiarificazione è arrivata direttamente da lei, tramite un post sui social, che ha confermato un motivo di salute e ha messo a tacere ogni timore. Nella comunicazione social, Perez ha spiegato di essere stata indisposta: una story su Instagram mostra palloncini accompagnati dalla scritta "Riprenditi presto" e un bigliettino firmato dalla stable a cui appartiene.

