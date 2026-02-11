Perché ora gli scommettitori stanno puntando soldi sul ritorno di Gesù Cristo

Negli ultimi giorni, sempre più scommettitori stanno puntando soldi sul ritorno di Gesù Cristo. Su piattaforme come Polymarket, si acquistano e vendono quote su eventi che un tempo sembravano impossibili, come il ritorno di Gesù o scenari politici improbabili. La novità riguarda il fatto che molte persone stanno investendo denaro in queste scommesse, rendendo il settore delle quote su eventi improbabili più vivace e inaspettato di quanto si pensasse.

Su Polymarket si comprano e vendono quote su eventi improbabili, dal ritorno di Cristo a strambi scenari politici. Su questa piattaforma però le puntate non corrispondono sempre alla probabilità che uno evento accada: a volte sono solo strategie finanziarie.

