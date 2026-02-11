Molti si sono sorpresi nel vedere l’immagine di una donna con hijab sulla tessera dell’Anpi 2026. La scelta ha suscitato polemiche e reazioni contrastanti. Alcuni ritengono che questa rappresentazione possa creare divisioni, altri invece la vedono come un segno di inclusione. La questione ha acceso il dibattito tra chi difende la libertà di scelta e chi pensa che l’immagine dovrebbe riflettere valori più tradizionali. In ogni caso, l’Anpi ha deciso di puntare su questa immagine per celebrare gli ottant’anni dal

Che bello: la tessera dell’Anpi 2026 celebra l’ottantesimo del voto alle donne, finalmente si può parlare di suffragio universale. Peccato che tra le cinque donne di diverse età, tra le quali una anziana in primo piano che consegna la sua scheda nell’urna, ci sia una islamica che indossa un hijab. Evidentemente nel nome dell’inclusione, concetto scivoloso e abusato oggi a sinistra che si traduce qui nell’assunzione dell’islamismo politico fondamentalista, che impone alle donne la copertura del corpo. Peggio mi sento se, per identificare una donna di origini non italiane e non europee, la si riduce ad una presunta e maggioritaria identità religiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché non sono d’accordo con l’immagine di una donna con hijab sulla tessera Anpi 2026

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha rinnovato questa mattina la tessera dell’Anpi durante l’appuntamento al Palazzo della Città, dove si è riunita la sezione barese dell’associazione dedicata ad Arturo Cucciolla.

Sono figlia di un partigiano, iscritta all'Anpi da quanto non mi ricordo nemmeno, sono cresciuta a pane, resistenza e libertà. Adesso scopro che l'immagine della tessera di quest'anno illustra un gruppo di donne davanti all'urna, una di loro porta l'hijab, simbolo

Domani sarà il Giorno della MEMORIA Su anpi.it/eventi sono disponibili i programmi delle iniziative che l'ANPI svolgerà in tutta Italia #GiornodellaMemoria #GiornodellaMemoria2026 #27gennaio #laMemorianonmuore