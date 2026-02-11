Da quattro giorni si susseguono notizie su un possibile cambio di guida nel centrosinistra. Il Tempo svela un retroscena: alcuni esponenti cattocomunisti lavorano sottotraccia per far salire Franco Gabrielli alla testa della coalizione. Ma la mossa non convince, perché molti nel partito non vedono di buon occhio questa scelta. La questione divide e tiene banco tra chi pensa che Gabrielli possa portare novità e chi invece teme un ritorno a vecchie logiche.

Il Tempo ha smosso le acque. Da quattro giorni, con retroscena documentatissimi e mai acrimoniosi, vi stiamo raccontando il lavorio di tessitori cattocomunisti (visibili e non) per lanciare Franco Gabrielli alla guida del centrosinistra. Lui stesso ormai non si nasconde più: il tenore della sua replica al ministro Guido Crosetto era politicissimo, nonostante le mani avanti. Ma c'è una sgrammaticatura di fondo. Ricorderete, in occasione dell'ultima elezione del Presidente della Repubblica, prima che si consolidasse l'ipotesi del bis di Sergio Mattarella, che per una notte fu quasi "Presidente in pectore" Elisabetta Belloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Perché non è democraticamente accettabile l'ipotesi Gabrielli a leader della sinistra

Approfondimenti su Gabrielli Leadership

L’ex capo della polizia Gabrielli si prepara a fare il salto in politica.

Il centrosinistra si prepara a cambiare volto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gabrielli Leadership

Argomenti discussi: A un mese dal sequestro illegale di Maduro; I fatti di Torino e l’abisso tra lo spazio pubblico e la rappresentazione istituzionale - Pressenza; Riforma giustizia, restano le distanze governo-giudici. Le toghe: Punitiva. Nordio: Nessuna persecuzione; Eolico a Londa, perché non s’ha da fare secondo i comitati.

Capezzone: perché non è democraticamente accettabile l'ipotesi Gabrielli a leader della sinistraIl Tempo ha smosso le acque. Da quattro giorni, con retroscena documentatissimi e mai acrimoniosi, vi stiamo raccontando il lavorio di tessitori ... iltempo.it

Landini: Logica autoritaria. Con la scusa della sicurezza il governo crea uno stato di poliziaIl leader Cgil: Solidarietà agli agenti colpiti, ma il governo strumentalizza i lavoratori in divisa. Non rinunciamo al diritto di manifestare e scioperare. repubblica.it

Condivido quanto afferma Franco Gabrielli, ex Capo della Polizia: le divise si difendono dai violenti e da chi le usa come propaganda. I problemi complessi richiedono sforzi complessi. Altrimenti i primi ad essere penalizzati sono proprio le ragazze e i ragazzi - facebook.com facebook