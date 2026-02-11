Durante l’inverno molte persone notano che le unghie si spezzano più facilmente. Le basse temperature e l’umidità contribuiscono a renderle fragili e più soggette a rotture. Gli esperti consigliano di usare integratori specifici e di prendersi cura delle mani con creme idratanti. È importante anche evitare contatti prolungati con acqua calda e detergenti aggressivi, che possono indebolire le unghie.

Durante i mesi invernali è frequente notare che le proprie unghie diventino più deboli, fragili e soggette a sfaldamenti e rotture. Purtroppo, a causa di freddo, sbalzi di temperatura e aria secca si può avere un indebolimento dell’unghia, che diventa più vulnerabile e fragile. Inoltre, la continua esposizione all’acqua e a detersivi può provocare un lieve danneggiamento della matrice ungueale e della barriera lipidica naturale che riveste le unghie. Per questo motivo, oltre a prenderci cura delle unghie proprio come tutti gli altri tessuti dell’organismo attraverso creme e smalti rinforzanti, può essere necessario utilizzare anche integratori alimentari specifici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché le unghie si spezzano di più in inverno? I consigli dell’esperto e gli integratori per proteggerle dal gelo

