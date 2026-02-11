Il professor Aldo Grauso lancia un messaggio diretto: spesso il nostro potenziale resta nascosto perché ignoriamo le parti di noi che preferiremmo non vedere. Nella sua ultima esposizione, invita a fare i conti con i propri sabotatori interiori, perché riconoscerli è il primo passo per trasformarli in alleati forti. Non si tratta di grandi rivoluzioni, ma di piccoli cambiamenti quotidiani che possono fare la differenza.

La vera performance si raggiunge al 100% solo integrando il proprio "lato ombra”. È quanto sostiene la psicologia analitica e, in particolare, il prof. Aldo Grauso, docente di psicologia sociale presso IUL, direttore Master “I nuovi ausiliari del Giudice nel diritto di famiglia” presso Unicusano, advisory board della LND - FIGC e coordinatore del tavolo tecnico sul bullismo promosso da Roma Capitale in sinergia con il MIM. Non è la forza di volontà a mancare, ma il coraggio di guardare nel buio. “Nello sport come nella quotidianità - sostiene l’esperto - la performance si raggiunge al 100% solo integrando il proprio "lato ombra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il tuo potenziale nascosto passa per ciò che rifiuti di vedere

Approfondimenti su Aldo Grauso

Ultime notizie su Aldo Grauso

