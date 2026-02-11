Perché il Giappone entra nel programma Nato per l’Ucraina

Il Giappone si prepara a entrare, per la prima volta, in modo diretto, in un programma della Nato che mira a sostenere militarmente l’Ucraina. La notizia ha sorpreso molti, perché si tratta di un passo importante per un paese che non aveva mai partecipato così attivamente a questo tipo di iniziative. I funzionari giapponesi hanno confermato che il coinvolgimento mira a rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina e a mostrare solidarietà con gli Alleati europei. La decisione si inserisce in un momento di tensioni crescenti nella regione e

La sicurezza dell'Indo-Pacifico connessa a quella europea. Dopo le elezioni, arriva la vera sfida di Sanae Takaichi: cambiare il paese, ma fino a che punto? Il Giappone si prepara a entrare, per la prima volta in modo diretto, in un’iniziativa guidata dalla Nato per sostenere militarmente l’Ucraina. A rivelarlo è stata ieri la Nhk, l’emittente statale giapponese, che ha fatto sapere che il governo di Tokyo sta per annunciare la sua adesione al meccanismo creato dall’Alleanza atlantica nel luglio del 2025 per coordinare l’acquisto e la consegna a Kyiv di munizioni ed equipaggiamenti di produzione americana da parte di un gruppo di paesi – una ventina per il momento, tra cui anche Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

